İran'dan Siyonist İsrail'in tehditlerine yanıt

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Al-Jazeera televizyonuna verdiği röportajda ülkenin nükleer programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İslami, 2015 tarihli nükleer anlaşma hakkında, "Nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerimizin azaltılmasının tersine çevrilmesi, yaptırımların tamamen kaldırılması ve ABD ile diğer tarafların anlaşmadaki yükümlülüklerini uygulamasına bağlıdır." dedi.

Siynoist Rejim'in tehditlerine yanıt veren İslami, bu rejimin İran'ın nükleer tesislerini hedef alma tehdinin boş olduğunu ve bunu yapacak gücünün bulunmadığını bildiğini söyledi.

İslami, "Nükleer programımız askeri eylem veya yaptırımlarla durdurulamaz. Herhangi bir saldırı 'kararlı ve yıkıcı' tepkiyle karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

İran-UAEA işbirliğine dair İslami, ''Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile görüşmelerimiz devam ediyor ve son zamanlarda uranyum parçacıklarıyle ilgili dosya kapatıldı. 2023 yılının sonuna kadar İran'ın nükleer programıyla ilgili siyasi kargaşaların sona ermesini bekliyoruz.'' açıklamasında bulundu.

Muhammed İslami, UAEA kameralarının kurulmasının diğer tarafların nükleer anlaşmaya bağlı kalmasına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

İslami, Tahran'ın nükleer enerji alanında Arap komşularıyla yapıcı işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.