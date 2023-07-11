Arapça "Al Majlah" internet sitesinde Muhammed Al-Sava imzasıyla yayınlanan yazıda, "Amerikan istihbarat servislerinin değerlendirmesine göre İran nükleer silah peşinde değil, ancak nükleer faaliyetleri artmıştır." ifadesine yer verildi.

Bulgular, Washington yönetiminin İran'ın nükleer programına ilişkin önceki değerlendirmeleriyle tutarlı olsa da, ABD Kongresi üyeleri ve diğer siyasi çevreler bu değerlendirmelere şüpheyle yaklaşıyor.

İranlı yetkililer, daha önce defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yaptı. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei de sık sık nükleer silah yapmanın ve kullanmanın İslam'a göre haram olduğu yönünde fetvalar verdi.

Ayetullah Hamanei geçtiğimiz Haziran'da konuyla ilgili olarak "Amerikan istihbarat camiasının son aylar da dahil olmak üzere birçok kez İran'ın nükleer silah üretme yönünde bir adım atmadığı gerçeğini kabul ettiği gibi bizim nükleer silah peşinde olmadığımızı kendileri de biliyor." ifadesini kullandı.

Biden hükümeti iktidara gelir gelmez Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasına geri dönme arzusunu dile getrirdi. Fakat Wasihngton’un çabaları, ABD'nin özel İran temsilcisi ve başmüzakereci Rob Malley'in görevden uzaklaştırmasıyla boşa çıktı. Bu arada Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Robert Malley'i gizli bilgiler ile ilişkili olarak soruşturduğu açıklandı.

Yazıda, İran'ın 2015 tarihli nükleer anlaşmasının hükümlerini ihlal etmeye devam ettiği iddia edildi.

Halbuki, ABD hükümeti eski Başkan Donald Trump döneminde İran nükleer anlaşmasından geri çekilmiştir.

Söz konusu yazıda, “İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklarını KOEP kısıtlamalarının ötesinde artırmaya devam ediyor ve ayrıca gelişmiş santrifüjlerle ilgili KOEP kısıtlamalarını deliyor.” denildi.

Bu bulgular genel olarak BM'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) tarafından yürütülen sıkı denetimlerle doğrulanmıştır.

Öte yandan bir ABD istihbarat raporunda, İran'ın balistik füze programlarının Ortadoğu'daki ülkeler için önemli bir tehdit olmaya devam ettiği iddia edildi.

İran Nükleer Anlaşması nedir?

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.