İran: UAEA ile işbirliğimiz devam ediyor

İran'ın nükleer faaliyetleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yapılan işbirliği ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, “İran ve UAEA işbirliği Mart ayında Rafael Mariano Grossi ile yayımladığımız ortak bildiri ve NPT kapsamında devam ediyor" dedi.

İslami sözlerinin devamında "Kalan iki nokta ile ilgili gerekli belgeleri gönderdik. Yeterli bulunmazsa daha fazla belge göndermeye hazırız" ifadesini kullandı.

İslami daha önce Tahran'ın Meclis’in çıkardığı Stratejik Eylem Yasası, Nükleer Güvenlik Sözleşmesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NTP) kapsamında faaliyetlerini yürütüğünü söylemişti.