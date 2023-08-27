UAEA Başkanı Grossi'nin yardımcısı İran'ı ziyaret edecek

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni ürünü Sezyum-137 (Cs137) radyonüklid Tahran'da düzenlenen törenle tanıtıldı.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, törende yaptığı konuşmada, ''Bu üründen nükleer tıp, petrol, gaz ve diğer sanayi sektörleri yararlanabilir, ürünümüze talep artması halinde biz de üretimimizi artıracağız.’’ dedi.

İslami, ''İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin talimatı doğrultusunda ülkedeki nükleer enerji tesislerinde 20 bin megavat elektrik üretimi yapmayı planlıyoruz. Şu anda Buşehr nükleer santralinde elektrik üretiliyor.’’ ifadesini kullandı.

İran’ın nükleer faaliyetleri hakkında İslami, uranyum zenginleştirme çalışmalarının stratejik eylem planı kapsamında devam ettiğini dile getirdi.

Muhammed İslami ayrıca, ''Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin yardımcısı İran'ı ziyaret edecek.'' açıklamasını yaptı.