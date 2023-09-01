Tahran Lübnan'ın içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşıdır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile görüşmelerde bulundu. Emir Abdullahiyan ve Buhabib, ikili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, ''Bugün dost ve kardeş ülke Lübnan'ın Dışişleri Bakanı ile önemli görüşmelerde bulunduk.'' dedi.

İkili görüşmede İran-Lübnan ilişkilerinin gündeme getirildiğini aktaran Emir Abdullahiyan, ABD yaptırımlarının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere engel olamayacağını belirterek, ''Lübnan’la daha güçlü ekonomik işbirliği kurmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. İranlı şirketlerin Lübnan'da elektrik sorununu ortak çalışmalarla çözmeye hazır olduklarını da dile getirdik.'' ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Tahran'ın Lübnan'ın içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşı olduğunu vurgulayarak, ''Cumhurbaşkanının seçilmesi Lübnan'ın bir iç meselesidir. Lübnan'daki siyasi liderlerin bu meseleyi çözmek için gerekli güce sahip olduğuna inanıyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, ''Lübnan hükümetine, ordusuna ve halkına güçlü desteğimizi sürdüreceğimizi duyurmak için Beyrut'tayız.'' dedi.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçimi krizine ilişkin Emir Abdullahiyan, ''Lübnanlı yetkililere ve siyasi partilere cumhurbaşkanı seçimi ve hükümet kurma yönündeki çabalarını hızlandırmalarını tavsiye ediyoruz.'' açıklamasını yaptı.

Abdallah Buhabib de yaptığı açıklamada, ''Bugün Sayın Emir Abdullahiyan ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık.'' diye konuştu.