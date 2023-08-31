Emir Abdullahiyan, Şam'dan Beyrut'a geçti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'den sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

Emir Abdullahiyan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Başbakan Hüseyin Arnus ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya gelmişti.

Edinilen bilgiye göre Emir Abdullahiyan ziyareti sırasında, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, beraberindeki heyetle 26 Nisan'da Beyrut'a gelmiş, ilk olarak Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib ardından Başbakan Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü.

Emir Abdullahiyan, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile de bir araya gelmişti.