Emir Abdullahiyan, Beyrut'ta Hasan Nasrullah ile görüştü

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile bir araya geldi.

Görüşmede Lübnan'ın yanı sıra Filistin ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'den sonra dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

Emir Abdullahiyan, Beyrut ziyareti kapsamında bir grup Filistinli direniş lideri ile ortak toplantı gerçekleştirmişti.