Emir Abdullahiyan ve Filistinli direniş liderlerinden ortak toplantı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Beyrut'ta Hamas ve Filistin İslami Cihad liderleriyle ortak toplantı gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Filistinli direniş liderleri Filistin halkının stratejik tercihi olan direniş seçeneğine bağlılıklarını vurguladı ve Emir Abdullahiyan'a mevcut durumda Batı Şeria'daki direniş operasyonlarından çekilmeyeceklerine dair güvence verdi.
Emir Abdullahiyan ise Tahran'ın Filistin halkını destekleme stratejisine, direnişine ve Filistin topraklarını özgürleştirme hedefine bağlılığını vurguladı.
İslam Devrimi Lideri'nin Batı Şeria'ya destek verilmesi gerektiğine dair ifadelerine atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, İran'ın Filistin direnişine güçlü desteğini sürdüreceğini söyledi.
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