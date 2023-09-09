İran Mali'deki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Mali’de bir tekneye ve askeri tesise düzenlenen ve onlarca kişinin hayatının kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Kenani, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mali halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Sözcü Kenani"Bu vahşice saldırının, terörizm ve aşırıcılığın, başta Batı Afrika olmak üzere Afrika ülkelerinin istikrarına, güvenliğine ve kalkınmasına karşı ciddi bir tehdit olduğunu ve buna karşı etkili mücadele etmek için uluslararası toplumunun işbirliğinin gerektirdiğini bir kez daha gösterdi" dedi.

Mali’de bir tekneye ve askeri tesise düzenlenen terör saldırılarında 64 kişi hayatını kaybetmişti.