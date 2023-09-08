İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin son bildirisine tepki göstererek, “Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında bunlara atıfta bulunulmasının herhangi bir siyasi ve hukuki değeri yoktur” dedi.

Nasır Kenani, “İran defalarca toprak bütünlüğünü vurgulamış ve adaları üzerinde uluslararası hukukun kabul edilen ilke ve kurallarına dayanarak egemenliğini ilan etmiştir” ifadesini kullandı.

Kenani Fars Körfezi'ndeki ortak kaynakların kullanılmasına ilişkin olarak, “İran, Kuveyt hükümetiyle yaptığı ikili görüşmelere göre Areş bölgesi de dahil olmak üzere enerji alanında her zaman dostane ve yapıcı iş birliğine vurgu yapmıştır. Kuşkusuz ortak çıkarları gözeten davranışlar bölgesel işbirliği için uygun zeminler sağlayabilir” ifadelerinde bulundu.

Kenani İranı’ın barışçıl nükleer programına ilişkin iddialar hakkında şunları söyledi:

“İran barışçıl nükleer programını ilerletmeye ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması ve Kapsamlı Güvenlik Anlaşması kapsamındaki hak ve yükümlülüklere uygun olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yapıcı bir şekilde işbirliği yapmaya devam etmiştir ve siyasi ve propaganda amaçlı müdahale ve baskılardan etkilenmez”

Bölge uluslarının ortak çıkarlarının güvence altına alınması doğrultusunda bölgesel yakınlaşma sürecinin güçlendirilmesinin gerektiğine vurgu yapan Kenani, “İran, bölgesel ilişkilerin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine zemin hazırlamak amacıyla komşularından gerçekçi bir yaklaşımla gerçekçi olmayan iddialarda bulunmaktan kaçınmalarını beklemektedir.