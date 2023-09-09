Reisi ile Paşinyan telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bölgenin jeopolitik değişikliği kırmızı çizgimizdir. (Güney Kafkasya konulu) 3+3 formatının dışında herhangi bir tarafla işbirliği yapmak, onlarla tatbikat yapmak ve şüpheli ziyaretler durumu daha da karmaşık hale getirecektir.” dedi.

Reisi ayrıca, “İran hükümeti Ermenistan-Azerbaycan sorunun çözülmesi için her türlü yardım sağlamaya hazırdır.” ifadesini kullandı.