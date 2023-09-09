  1. Siyaset
9 Eyl 2023 16:11

Reisi ile Paşinyan telefonda görüştü

Reisi ile Paşinyan telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bölgenin jeopolitik değişikliği kırmızı çizgimizdir. (Güney Kafkasya konulu) 3+3 formatının dışında herhangi bir tarafla işbirliği yapmak, onlarla tatbikat yapmak ve şüpheli ziyaretler durumu daha da karmaşık hale getirecektir.” dedi.

Reisi ayrıca, “İran hükümeti Ermenistan-Azerbaycan sorunun çözülmesi için her türlü yardım sağlamaya hazırdır.” ifadesini kullandı.

News Code 1911475

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