Filistinli direniş gruplarından ortak askeri tatbikat

Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının katılımıyla, "er-Rüknü'ş-Şedid-4 (Güçlü Sütun)" adlı ortak askeri tatbikat düzenleniyor.
Filistin medyasına göre; İsrail rejiminin olası bir saldırısına karşı direniş gruplarının hazırlık durumunu iyileştirmeyi amaçlayan tatbikat önümüzdeki Salı günü başlıyor.
Haberde, söz konusu tatbikata direniş gruplarının tümünün askeri kanatlarına mensup mücahitlerin katılacağı belirtildi.
Ortak Operasyon Odası, bu tatbikatla işgal rejiminin saldırıları karşısında direnişçilerin yeterlilik ve savunma güçlerini artırmayı amaçlıyor.
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