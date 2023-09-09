Filistin'de son hafta içinde 206 eylem gerçekleştirildi

İşgal güçlerinin tüm gaddarlıklarına ve saldırgan tutumuna rağmen Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde İsrail işgal güçlerine ve onların himayesi altında milis güçleri görevi gören yerleşimci çetelerine yönelik direniş eylemleri hız kesmeden devam ediyor.

Filistin Bilgi Merkezi “Mu’ta” tarafından belirtildiğine göre, Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde son hafta içinde işgalcilere karşı toplam 206 direniş eylemi gerçekleştirildi.

Bahsedilen dönemde işgal güçlerinin düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli şehit edildi, onlarca kişi yaralandı. Ayrıca, Filistin direnişi tarafından farklı operasyonlarda 9 siyonist yaralandı.