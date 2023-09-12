Gazze'de askeri tatbikat düzenlendi

Tatbikatın başlatılması siyonist işgalcilerin ve onların yerleştirdiği yerleşimcilerin 2005 yılında Gazze'den kovulmalarının yıl dönümüne tekabül ediyor.

Gazze'de uzun süren kararlı bir mücadeleden sonra işgalci siyonistler ve Filistinlilerden zorla gasp edilmiş arazilerin üzerine kurulu yalı ve konaklarda, siyonist işgalci askerlerin özel himayesi altında dünyanın tadını çıkarmaya çalışan yahudi yerleşimciler Gazze Şeridi'nden tamamen çıkarılmıştı. İşgalciler o zaman direniş karşısında zilleti ve yenilgiyi kabul etmek zorunda kalmış ve büyük paralar harcayarak inşa etmiş oldukları yalı ve konakları kendi elleriyle yıkarak çıkmışlardı.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri, o zaman işgalcileri Gazze'den çıkaran direnişin bugün daha güçlü bir şekilde varlığını koruduğunu göstermek için düzenlenen tatbikatın deniz tarafına füzeler atılması ile başlatıldığını söyledi. Bu arada Ortak Oda'ya üye farklı direniş hareketlerinin askeri kanatlarına mensup direnişçilerin muhtelif yerlere yayıldıklarını ifade etti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'na mensup güvenlik görevlileri de askeri tatbikat için bütün kolaylıkları sağlamak amacıyla tatbikat alanına gitti.