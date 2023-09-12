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12 Eyl 2023 08:54

ABD-İran tutuklu takası anlaşmasıyla ilgili yeni gelişme

ABD-İran tutuklu takası anlaşmasıyla ilgili yeni gelişme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washintgton ve Tahran arasında sağlanan tutuklu takası anlaşması hakkında açıklamada bulundu.

Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında, Washintgton ve Tahran arasında sağlanan tutuklu takası anlaşması hakkında, İran'la tutuklu takası sürecinin devam ettiğini söyledi.

Amerikan basınına göre; Biden yönetimi, ABD-İran takas anlaşması kapsamında Güney Kore’de dondurulmuş 6 milyar dolarlık İran fonunun Katar’a transfer edilmesine yeşil ışık yaktı.

Anlaşmaya göre, İran’da tutuklu 5 Amerikan vatandaşına karşılık ABD de 5 İran vatandaşını serbest bırakacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın çok yakında hayata gerçirileceğini söylemişti.

News Code 1911514

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