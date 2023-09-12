İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Reisi hükümetinin yaptırımlarla ilgili genel yaklaşımını anlattı.

Tahran hükümetinin bir yandan yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalıştığını, diğer yandan da yaptırımların kaldırılması için müzakere penceresini açık tuttuğunu belirten Emir Abdullahiyan, ''Şu anda geçici bir anlaşma aşamasında değiliz. İran milletine ait varlıkları İngiltere ve Güney Kore'den onurlu bir şekilde geri aldık.'' dedi.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Şanhay İşbirliği Teşkilatı (ŞİÖ) ve BRICS grubuna uyeliğini atılan büyük bir adım olarak nitelendirdi.

Ukrayan krizine ilişkin Emir Abdullahiyan, İran'ın Ukrayna savaşına karşı olduğunu belirterek, ''Şu ana kadar Ukrayna makamları İran yapımı silahlarının bu savaşta kullanıldığına dair bir kanıt sunmadı. Gündemdeki iddialar sadece Batı medyasının ülkemize karşı siyasi amaçlarla yürüttüğü propagandadan ibarettir.'' değerlendirmesinde bulundu.