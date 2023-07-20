ABD Irak'a İran amborgo muafiyetinde uzatma kararı aldı

Arapça yayınlanan Alhurra web sitesinde yer alan bilgiye göre ABD yönetimi Irak’a, Washington’un yaptırımlarına tabi tutulan İran'dan enerji ithalatına uyguladığı muafiyeti uzattı.

Konuya ilişkin açıklaamda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Yeni muafiyet paketiyle ilgili tek farklı şey, enerji parasının Irak bankalarından yurt dışındaki seçilmiş baknalara transferine izin verilmesidir.” dedi.

Reuters'e konuşan ABD'li bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Irak'ın İran'a olan elektrik borçlarını ödemesine izin veren bir "muafiyet" belgesini imzaladığını söylemişti.

Washington hükümeti, Irak'a İran ile doğrudan komşu olması ve enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle kısmi muafiyet getirmişti.

ABD, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.

Irak, ülke genelindeki elektrik santrallerini beslemek için İran'dan gaz ithal ediyor.

Son günlerde İran ile Irak arasında doğal gaz, ham petrol ve mazut için takas (swap) anlaşması imzalandı.

Geçtiğimiz Mayıs'ta da İran’ın Irak’a günlük 8 milyon metreküp olan doğalgaz ihracatının günlük 30 milyon metreküp düzeyine çıkmasına dair bazı anlaşmalar yapılmıştı.