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13 Haz 2024 18:55

İspanya lideri:

Bütün Avrupa ülkelerini Filistin'i tanımaya çağırıyoruz

Bütün Avrupa ülkelerini Filistin'i tanımaya çağırıyoruz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Bütün Avrupa ülkelerini Filistin'i tanımaya çağırıyoruz, başka çözüm yok.'' dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber düzenlediği basın toplantısında, "Bütün Avrupa ülkelerini Filistin'i tanımaya çağırıyoruz, başka çözüm yok. Kan dökülmesini durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Sayın Erdoğan da aynı şeyi yapıyor, aynı yönde hareket ediyoruz." dedi.

Geçtiğimiz ayda Pedro Sanchez, ülkesinin Gazze Şeridi ve Batı Şeria da dahil bir Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Barışa ulaşmak için Filistin'i devlet olarak tanımanın esas olduğunu söyleyen Sanchez, "İspanya, tüm taraflarca kabul edilmedikçe 1967 sınırlarındaki bir değişiklikleri tanımayacak.'' demişti.

News ID 1917695

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