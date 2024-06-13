Erdoğan'dan İspanya'ya Filistin övgüsü

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in katliamına sessiz kalmayan İspanya'ya tavrından dolayı teşekkür etti.

Erdoğan, ''Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Gazze'de 37 binden fazla insan göz göre göre katledildi. 85 bin sivil yaralandı. Kiliseler, camiler, okullar ve mülteci kampları bombalandı. Doktorlar, akademisyen ve masum siviller kurşunların hedefi oldu.

Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bit tabloyu kabullenmesi mümkün değildir. İspanya'yı tavrından dolayı tebrik ediyorum. İlk günden bu yana gerçekten ilkeli tutarlı bir politika seyrederek hem İspanya halkı hem Filistinli kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.'' dedi.