Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 zirvesinin ikinci günündeki oturuma katılmak üzere İtalya'ya gitti. Erdoğan burada ev sahibi Başbakan Georgia Meloni tarafından karşılandı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de sohbet etti.

Diğer liderlerle de ayaküstü sohbet eden Erdoğan, resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekimine, ABD Başkanı Joe Biden, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michell'in de aralarında olduğu çok sayıda lider katıldı.