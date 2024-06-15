İran'dan İsveç'te esir tutulan Nuri'nin serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama

Kenani, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, ''Siyonist rejimin ve sinsi terör örgütünün kurduğu komplo ile yakalanan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin serbest bırakılması, ülkenin ulusal çıkarları ile İran vatansaşlarının haklarını koruma ve güvence altına alma konusundaki güçlü diplomasisinin bir tezahürüdür.

İsveç mahkemesinin yasadışı ve gayri meşru kararıyla hapiste tutulan İran vatandaşının serbest bırakılması, İran Dışişleri Bakanlığı, Yargı Erki ve ülkenin diğer ilgili makamlarının çabaları sonucu gerçekleşmiştir.

Bu vesileyle Şehit Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi'nin özel çabalarını ve Şehit Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın büyük çabalarını takdir etmek gerekir.'' ifadelerini kullandı.

Hamid Nuri’nin, İsveç’te 1.680 gün esir tutulduktan sonra ülkeye döndüğünü kaydeden Sözcü Kenani, bu sürçte önemli rol alan Umman hükümetine teşekkür etti.