İsveç İran vatandaşı Hamid Nuri'yi serbest bıraktı

İran Yüksek Mahkemesi Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Kazım Garipabadi, ''İsveç'te 2019'den beri yasa dışı olarak hapiste tutulan Hamid Nuri, serbest bırakıldı ve ilerleyen saatte ülkeye dönecek.'' dedi.

Hamid Nuri 2019 ylından beri İsveç hükümeti tarafından hukuka aykırı bir şekilde tutuklu bulunuyordu.

İsveç mahkemesinin kararına tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı, Nuri'nin serbest kalması için Tahran'ın tüm hukuki kapasitesi ve imkanlarını kullanarak, vatandaşlarının haklarına korumaya yönelik çabalarını sürdüreceğini vurgulamıştı.