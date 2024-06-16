Hamid Nuri’den münafıklara mesaj

2019'da İsveç'te tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan İran vatandaşı Hamid Nuri dün serbest bırakıldı.

Hamid Nuri, Mehrabad Havalimanı’nda yaptığı konuşmada teröristlere, münafıklara ve bunların başındaki çocuk katili İsrail'e bir mesaj vererek şu ifadeyi kullandı:

“Ben Hamid Nuri'yim ve Kurban Bayramı, Kadir Bayramı ve Arefe Günü arifesinde Tahran'dayım. Benin dava dosyamdan memnundunuz ancak şu anda siz neredesin ve ben neredeyim? Allah'ın bile Hamid Nuri'yi serbest bırakamayacağını söylüyordunuz ama gördünüz ki Allah beni Arefe günü serbest bıraktı.”