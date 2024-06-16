Taliban BM’nin Doha’daki Afganistan toplantısına katılacak

TOLO News'un haberine göre; Taliban hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, toplantının gündemine dair BM ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Toplantıya heyet gönderme kararı aldıklarını ve bunun Afganistan'ın yararına olacağına kanaat getirdiklerini ifade eden Mücahid, toplantıya katılacak Afgan heyetinin yakın zamanda belirlenip duyurulacağını kaydetti.

BM, 30 Haziran-1 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan konulu 3. toplantısını düzenleyecek. Afganistan temsilcileri ilk toplantıya davet edilmemiş, ikinci toplantıya ise davet edildiği halde katılmamıştı.