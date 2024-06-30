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30 Haz 2024 18:08

Taliban heyeti Afganistan toplantısı için Katar'da

Taliban heyeti Afganistan toplantısı için Katar'da

Taliban heyeti Katar'da düzenlenecek Afganistan toplantısına katılmak üzere Doha'ya gitti.

Taliban hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid beraberindeki 5 kişilik bir heyetle Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Doha'daki "Afganistan" konulu toplantısının 3'üncüsü 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenecek toplantıda, Afganistan'a yönelik uluslararası angajmanın nasıl daha koordineli ve uyumlu hale getirileceği ele alınacak.

Toplantıya İran'ın Afganistan Büyükelçisi Hasan Kazımi Kumi de katılacak.

Afganistan temsilcileri ilk toplantıya davet edilmemiş, ikinci toplantıya ise davet edildiği halde katılmamıştı.

News ID 1918160

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