Nasrullah'tan Güney Kıbrıs'a sert uyarı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Şehit Talib Sami Abdullah'ı (Ebu Talib) anma töreninde konuştu.

Hasan Nasrullah, Siyonist İsrail'in düzenlediği terör saldırısında şehit düşen Ebu Talib'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehadet kavramını ''büyük kurtuluş ve kesin zafer’’ olarak nitelendiren Nasrullah, ''Şehit olmak hezimete uğramak ve yok olmak anlamına gelmez. Bu konu Direniş Cephesi’nin güçlü bir yanıdır. Şehadet, düşmanın karşı karşıya olduğu en tehlikeli sorundur. Direnişin sahip olduğu büyük inanç ve sabır sayesinde bayrak elimizden düşmez, güçlerimiz zaafiyete düşmez.'' dedi.

'Hizbullah'ın Siyonistlere karşı operasyonları devam edecek'

Hasan Nasrullah, Hizbullah’ın sahadaki faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, ''Direnişçiler özveriyle düşmana maddi, insani, manevi ve psikolojik kayıplar yaşatmaktadır. Lübnan cephesinin etkili olmasının en bariz nedenlerinden biri de düşman komutanlarından ve yerleşimcilerden duyduğumuz çığlıklardır. Güney Lübnan'da yaşananların bir etkisi olmasaydı (düşmanın) çığlıklarını duymayacaktık.'' ifadesini kullandı.

Nasrullah, Lübnan direnişinin işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde tarım, sanayi ve turizm sektörünü sekteye uğrattığını kaydetti.

Siyonist İsrail'in kuzey cephesindeki kayıplarını gizlediğini belirten Nasrullah, ''Ancak (rejim) binlerce yerleşimcinin kaçtığını doğruluyor. Düşmanın caydırıcılık imajı çöküyor, mağlup ordu dağılmış görünüyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Direniş Cephesi'nin gücüne dikkati çeken Hasan Nasrullah, ''Lübnan direnişi ile diğer İslami gruplaırn yoğun baskısı ateşkes görüşmelerini etkiliyor.'' dedi.

Hizbullah lideri, Hodhod İHA’sının başarılı operasyona ilişkin, ''Düşman üslerini boşaltıp dağların arkasında yeni üsler kurmak zorunda kaldı, ancak bizim insansız hava araçlarımızı hesaba katmamıştı. Allah'ın izniyle Hodhod İHA’sı bize bilgiler getirdi. Düşman hakkında pek çok bilgiye sahibiz ve dün yayınlanan görüntüler, Hayfa semalarında saatlerce uçan İHA’dan elde edilen verilerden seçilen bölümlerdir.'' açıklamasında bulundu.

Düşmanın savaş tehditlerine yanıt veren Nasrullah, şunları kaydetti:

''Son 8 aydaki savaş tehditleri bizi korkutmuyor. Bazıları bu ihtimali ciddi olarak değerlendiriyor. Direniş olarak kendimizi en kötü günlere hazırladık. Düşman kendisini neyin beklediğini iyi biliyor. Düşman, her noktanın füzelerimizden ve insansız hava araçlarımızdan güvenli olmayacağını biliyor. Eylemlerimiz körü körüne olmayacak ama elimizde büyük hedeflerle ilgili bilgiler ve hedefleri vurabiliriz; Bu, rejimin temellerini sarsacak bir konu.''

Hasan Nasrullah, savaş çıkması halinde düşmanın deniz ve kıyıdaki gemilerinin hedef alınacağını ifade ederek, ''Lübnan'a savaş dayatılırsa direniş kurallara uymadan savaşacaktır. Düşman ve onun efendisi Amerika, Lübnan'a yapılacak saldırının bölgesel sonuçlar doğuracağını biliyor.'' dedi.

Nasrullah'tan Güney Kıbrıs'a uyarı

Siyonist İsrail ile Güney Kıbrıs arasında yapılan askeri tatbikatlara tepki gösteren Hasan Nasrullah, ''Düşman ordusu Lübnan'daki olası savaş için Kıbrıs’ta tatbikat yapıyor ve Kıbrıs havaalanları İsrail’in savaş uçakları için açık tutuluyor. Kıbrıs'ı, Lübnan'a saldırmak için havaalanlarını düşman uçaklarına açması konusunda uyarıyoruz. Böylesi durumda Kıbrıs da savaşın bir parçası haline gelecektir.'' dedi.

ABD ve İsrail rejimine seslenen Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, ''Her türlü ihtimale hazırız. Hiçbir şey bizi görevimizi yapmaktan alıkoyamaz. Çözüm yolu basit; Gazze ile Filistinlilere karşı savaşı durdurun.’’ diye konuştu.