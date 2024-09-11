ABD ve Güney Kıbrıs arasında yeni savunma anlaşması

ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ikili savunma iş birliği için önemli bir adım atarak, yeni bir savunma anlaşması imzaladı. Anlaşma, ABD Uluslararası Güvenlik İşleri Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas arasında gerçekleştirildi.

Bu anlaşma, iki taraf arasındaki güvenliği artırmayı ve savunma iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Taraflar, iş birliği yol haritasının detaylarını belirleyerek, bölgedeki güvenlik dinamiklerine olumlu katkı sağlama hedefi güdüyor.

Anlaşmanın, bölgedeki istikrarı artırması ve karşılıklı güvenin pekişmesine yardımcı olması bekleniyor.