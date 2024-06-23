  1. Dünya
  2. Ortadoğu
23 Haz 2024 18:55

Hizbullah'tan başarılı İHA operasyonu

Hizbullah'tan başarılı İHA operasyonu

Lübnan Hizbullah Hareketi, Safed kentinin kuzeydoğusunda Siyonist İsrail ordusuna ait askeri mevkiyi vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, Safed'in kuzeydoğusunda yer alan Ayelet Hashahar'da düşman ordusuna ait 91. Tümen karargahına, insansız hava araçlarından (İHA) oluşan hava filosuyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Bölükteki askerlerin konuşlandığı alanların hedef alındığı aktarılan saldırıda işgal ordusundan ölen ve yarananlar olduğu kaydedildi.

Bu eylemin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta yanıt olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.

İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan Aşağı Celile'deki Misgav bölgesine giren bir İHA'nın engellendiği öne sürüldü.

Hizbullah ile işgalci güçler arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

News ID 1917926

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler