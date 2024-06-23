Hizbullah'tan başarılı İHA operasyonu

Açıklamada, Safed'in kuzeydoğusunda yer alan Ayelet Hashahar'da düşman ordusuna ait 91. Tümen karargahına, insansız hava araçlarından (İHA) oluşan hava filosuyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Bölükteki askerlerin konuşlandığı alanların hedef alındığı aktarılan saldırıda işgal ordusundan ölen ve yarananlar olduğu kaydedildi.

Bu eylemin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta yanıt olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.

İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan Aşağı Celile'deki Misgav bölgesine giren bir İHA'nın engellendiği öne sürüldü.

Hizbullah ile işgalci güçler arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.