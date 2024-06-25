Tahran'da, Gadir Bayramı büyük coşkuyla kutlandı

Bugün Zilhicce'nin 18. günü İslam aleminin en büyük bayramlarından Gadir-i Hum bayramı.

''Gadir'' Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.

Başkent Tahran, Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle Hz. İmam Ali (a.s) Otoyolu'ndan Azadi Meydanı'na kadar uzanan 10 kilometrelik büyük bir kutlama etkinliğine ev sahipliği yaptı.

"10 Kilometrelik Gadir Kutlamaları" temalı etkinliğe bu sene 4 milyon kişinin katılması bekleniyor.

Tahran'da Gadir Bayramı havai fişek gösterisi

Başkent Tahran'da Gadir Bayramı için düzenlenen havai fişek gösterisi büyük ilgi gördü.

Gadir etkinliğinde cemaatle namaz kılındı

10 Km’lik Gadir Kutlamaları' etkinliği sırasında cemaatle namaz kılındı

Tahran'daki Gadir şenliği devam ediyor

Tahranlılar Gadir şenliğine Filistin bayrağıyla katıldı

Tahran halkı Gadir Bayramı münasebeti ile düzenlenen '10 Km’lik Gadir Kutlamaları' etkinliğine Filistin bayrağıyla katıldı

Şenlikte renkli balon havalandı

Başkent Tahran'da devam eden Gadir şenliğinde binlerce renkli balon havalandı.

Gadir etkinliğinde aşiret çadırları

10 Kilometrelik Gadir Bayramı Kutlamaları'nda kurulan aşiret çadırları dinlemek isteyen ziyaretçilere hizmet veriyor.

Cumhurbaşkanı adayı Said Celili Gadir etkinliğine katıldı

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı onaylanan Tahran'daki Gadir şenliğinde vatandaşlarla buluştu.

Gadir etkinliğine büyük katılım oldu

Tahran'da düzenlenen 10 Kilometrelik Gadir Bayramı Kutlamaları'na büyük katılım oldu.

Tahran'daki Gadir kutlamalarında Türk çadırı kuruldu

Tahran'da Gadir Bayramı dolayısıyla düzenlenen '10 Km’lik Gadir Kutlamaları'nda Türkler tarafından ikram çadırı kuruldu.

Gadir şenliğine Yemen de katıldı

Direniş ülkesi Yemen'in kurduğu ikram çadırı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bu etkinliğe katılan çocuklar ve minikler için geçici oyun alanı kuruldu.

Etkinlikte Gazzeli çocuklar için oyuncak toplanıyor

Tahran'daki Gadir şenliğinde Gazze Şeridi'ndeki masum çocuklar için oyuncak toplanıyor.

İran Yargı Erki Başkanı vatandaşlarla buluştu

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Tahran'daki şenlikle ilgili çalışmaları inceledikten sonra vatandaşlarla buluştu.

Afrikalı gençler Gadir şenliğinde

İran'da yaşayan Nijeryalı gençler de '10 Km’lik Gadir Kutlamaları' etkinliğine katıldı.

Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikte ziyaretçilere tavuk kebabı ikram ediliyor.

İran halkı Gadir Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi

Tahran halkı Gadir Bayramı münasebeti ile '10 Km’lik Gadir Kutlamaları' etkinliğine katılmak üzere bir araya geldi.

Gadir Bayramında nikah masası

Gadir Bayramında evlenecekler gençler için nikah masası kuruldu. Yerel saatle 20.00'de Roşandelan köprüsü altında nikah töreni gerçekleştirilecek.

Tahranlı çocukları bilgisayar oyunlarına ilgi gösterdi

10 Kilometrelik Gadir Kutlamaları kapsamında kurulan bilgisayar oyunlar standı da çocukların ilgi odağında.

Afganistan’dan etkinliğe katılan Afgan şehitleri ve Fatimiyun grubunun ikram çadırları kuruldu.