Muhbir ile Putin telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.
Kremlin’in görüşmeye ilişkin yayınladığı açıklamada, ''İki ülke liderleri, enerji alanında işbirliğinin ve dev altyapı projelerinin hayata geçirilmesinin başarıyla devam ettiğini duyurdu.'' ifadesine yer verildi.
Rus medyasına göre, İran’da 28 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin başarılı geçmesini temenni eden Putin İran’la yakın işbirliği umudunu dile getirdi.
Rusya, İran gazı sevkiyatı için ‘stratejik mutabakat’ imzaladı
Bugün Gazprom ile National Iranian Gas Company'nin (NIGC) Rus gazının İran’a sevkiyatına yönelik stratejik mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.
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