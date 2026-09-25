Pezeşkiyan: Savaş bizim tercihimiz değil, bize dayatıldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında Fox News’e röportaj verdi.

Pezeşkiyan, ABD ile savaş ihtimaline ilişkin, “Savaş peşinde değiliz. Ancak bize ne zaman saldırılsa kendimizi savunmak zorunda kalırız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadık. Ancak onlar savaşı sürdürmek isterse kararlı bir karşılık veririz.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, sözlerine şöyle devam etti:

“Meselelerin diyalogla çözülebileceği bir ortamda, birbirini yok etmeye çalışmak bir seçenek olmamalıdır.

Ancak İsrail’in kışkırtmaları ve attığı adımlar nedeniyle bu savaş bize dayatıldı.

Bu durumun devam etmesini istemiyoruz. Bu savaşı sona erdirmek isteyip istemediğine karar vermesi gereken taraf ABD’dir.”

İslamabad Mutabakatıyla ilgili olarak Pezeşkiyan, “Trump’la anlaşmaya vardık; anlaşma imzalandı ve hâlâ ilerletilmesinden yanayız. Anlaşmanın çerçevesi üzerinde de mutabakata varılmıştı.” değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Pezeşkiyan, “Hürmüz Boğazı’nı kapatmamıştık; boğaz açıktı. Hiçbir gerekçe ya da hukuki dayanak olmaksızın bize saldırdılar.” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in sağlık durumunun tamamen iyi olduğunu belirterek, “Kendisiyle yedi saatlik bir görüşme yaptım.” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, “Trump sürekli ‘İran halkına hediye getirmek istiyorum’ diyordu. Ancak bize getirdikleri hediye; güdümlü füzeler, ağır silahlar ve yıkım oldu.” dedi.

İran Cumhurbaşkanı, “Aslında onlar ülkemizde sistemin, toplumun ve devletin çöküşüne zemin hazırlayacak olaylar çıkarmak istiyorlar.” diye konuştu.