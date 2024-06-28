  1. Azerbaycan
28 Haz 2024 15:14

Azerbaycan'da 1 Eylül'de erken seçim yapılacak

Azerbaycan'da 1 Eylül'de erken seçim yapılacak

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 1 Eylül'de erken seçim yapılacağı belirtildi.

Azerbaycan'da 1 Eylül'de erken seçim yapılacak. Parlamento seçimlerine dair bilgi bugün yayımlanan Azerbaycan cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer aldı.

Azerbaycan'ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Azerbaycan'da Kasım ayında gerçekleştirilmesi gereken 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin 2 ay öne alınması için çağrıda bulunmuştu. YAP, Kasım ayında Bakü'de gerçekleştirilecek COP29 ve meclis seçimlerinin aynı döneme denk gelmesini gerekçe göstermiş ve meclis seçimlerinin 2 ay öne alınarak Eylül'de yapılmasını teklif etmişti.

Kaynak: Haber Global

News ID 1918089

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