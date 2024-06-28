Azerbaycan'da 1 Eylül'de erken seçim yapılacak. Parlamento seçimlerine dair bilgi bugün yayımlanan Azerbaycan cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer aldı.

Azerbaycan'ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Azerbaycan'da Kasım ayında gerçekleştirilmesi gereken 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin 2 ay öne alınması için çağrıda bulunmuştu. YAP, Kasım ayında Bakü'de gerçekleştirilecek COP29 ve meclis seçimlerinin aynı döneme denk gelmesini gerekçe göstermiş ve meclis seçimlerinin 2 ay öne alınarak Eylül'de yapılmasını teklif etmişti.

Kaynak: Haber Global