ABD’de İran Seçimleri için oy verme işlemi başladı

İran İslam Cumhuriyeti'nin Washington'daki Çıkarlarını Koruma Ofisi Başkanı Abulfazl Mehrabadi, ''ABD’de İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı.’’ dedi.

Mehrabadi, ''14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ABD’nin 20 eyaletinde yapılacak.’’ ifadesini kullandı.

İranlı diplomata göre, şu anda ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Washington, Maryland ve Massachusetts eyaletlerinde oy verme süreci başladı

Abulfazl Mehrabadi, ''Elde ettiğimiz bilgilere göre Kanada'nın Vancouver ve Toronto kentinden çok sayıda İran vatandaşı, seçimlere katılmak için Seattle ve Buffalo şehirlerine (Kanada ve ABD'nin iki sınır şehri) geldiler.’’ diye konuştu.

