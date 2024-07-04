Muhbir Kazakistan'da Putin ile görüştü

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 24. Zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geld.

Muhammed Muhbir bu görüşmede İran ve Rusya arasındaki ilişkileri derin, stratejik ve değişmez olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin dünyadaki güç denklemlerini değiştirdiğini belirtti.

İran ve Rusya arasındaki, özellikle ekonomik, ticari, ulaşım ve enerji sektörlerinde genişleyen işbirliğine atıfta bulunan Muhbir, iki ülke arasında kapsamlı işbirliğinin yasal temellerinin tamamlanması ve uygulanma sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Avrasya Birliği ile serbest ticaretin güçlendirilmesi, Kuzey-Güney Koridoru'nun takip edilmesi ve hayata geçirilmesi, iki ülke arasında petrol ve gaz dahil enerji alanında iş birliğinin güçlendirilmesi de Muhbir'in Putin ile gündeme getirdiği diğer konulardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin dostane de değişmez olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında özellikle ekonomik ve ticari alanda işbirliği düzeyinin artmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Putin, İran ile Avrasya arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını bu işbirliklerinin daha da geliştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Çok kutuplu bir dünya kurma çabaları da dahil olmak üzere iki ülkenin bölgesel ve uluslararası konulardaki ortak tutumuna atıfta bulunan Putin Rusya'nın, İran'ın Avrasya Birliği'ne gözlemci üye olarak katılma teklifini desteklediğini vurguladı.

Putin ayrıca, iki ülke arasında petrol ve doğalgaz da dahil olmak üzere enerji alanında işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra ortak Reşt-Astara demiryolu projesinin tamamlanıp işletmeye alınmasının gerekliliğine vurgu yaptı.