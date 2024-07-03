İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir Kazakistan'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 24. zirvesine katılmak üzere üst düzey siyasi ve ekonomi bir heyetin başkanlığında bu gece Kazakistan'a gidecek.

Muhbir toplantıda konuşmanın yanı sıra ŞİÖ'ye üye bazı ülke başkanlarıyla da ikili görüşmelerde bulunacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi, örgütün dönem başkanı Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da "ŞİÖ +" formatında 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Zirveye üye ülkeler Kazakistan, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Hindistan, Türkiye ve Pakistan’dan devlet ile hükümet başkanları katılacak.

Zirveye gözlemci ve diyalog ortağı olarak Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkmenistan liderleri de iştirak edecek.