ŞİÖ liderleri Astana Zirvesi’nin sonuç bildirgesini imzaladı

ŞİÖ liderleri, ‘Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak’ başlığıyla düzenlenen zirvenin ardından sonuç bildirgesinin yanı sıra, 24 ortak belgeden oluşan bir paket imzaladı.
Ülke liderlerinin imza attığı belgeler arasında şunlar yer aldı:
-Terör ve bölücülükle mücadelede işbirliği̇ programı;
-2029 Uyuşturucuyla mücadele stratejisinin onaylanmasına ilişkin belge;
-2030 Enerji işbirliğinin geliştirilmesine yönelik strateji;
-Koruma altındaki araziler ve eko turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin belge;
-ŞİÖ Yatırımcılar Birliği’nin kurulmasına ilişkin karar;
-ŞİÖ kapsamında ve diyalog ortaklarıyla işbirliğine ilişkin yol haritası;
-ŞİÖ terörle mücadele yapısının yürütme komitesinin direktörlüğüne ilişkin karar;
-Örgütün genel sekreterliğine ilişkin karar;
-Çevre koruma alanında işbirliğine ilişkin bir anlaşma.
Liderler, toplantının ardından ortak fotoğaf çektirdi. Ayrıca devlet başkanlarının basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor.
Kaynak: Sputnik
yorumunuz