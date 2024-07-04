  1. Dünya
  2. Asya
4 Tem 2024 15:51

ŞİÖ liderleri Astana Zirvesi’nin sonuç bildirgesini imzaladı

ŞİÖ liderleri Astana Zirvesi’nin sonuç bildirgesini imzaladı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin liderleri, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen zirvenin ardından sonuç bildirgesini imzaladı.

ŞİÖ liderleri, ‘Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak’ başlığıyla düzenlenen zirvenin ardından sonuç bildirgesinin yanı sıra, 24 ortak belgeden oluşan bir paket imzaladı.

Ülke liderlerinin imza attığı belgeler arasında şunlar yer aldı:

-Terör ve bölücülükle mücadelede işbirliği̇ programı;

-2029 Uyuşturucuyla mücadele stratejisinin onaylanmasına ilişkin belge;

-2030 Enerji işbirliğinin geliştirilmesine yönelik strateji;

-Koruma altındaki araziler ve eko turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin belge;

-ŞİÖ Yatırımcılar Birliği’nin kurulmasına ilişkin karar;

-ŞİÖ kapsamında ve diyalog ortaklarıyla işbirliğine ilişkin yol haritası;

-ŞİÖ terörle mücadele yapısının yürütme komitesinin direktörlüğüne ilişkin karar;

-Örgütün genel sekreterliğine ilişkin karar;

-Çevre koruma alanında işbirliğine ilişkin bir anlaşma.

Liderler, toplantının ardından ortak fotoğaf çektirdi. Ayrıca devlet başkanlarının basın toplantıları düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: Sputnik

News ID 1918250

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler