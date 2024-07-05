Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan oyunu sandığa attı

İran’da 14. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Mesut Pezeşkiyan oyunu sandığa attı.
Seçimlerde Tebriz milletvekili Mesud Pezeşkiyan ve eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili yarışıyor.
Cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı.
İran’da 14. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Mesut Pezeşkiyan oyunu sandığa attı.
Seçimlerde Tebriz milletvekili Mesud Pezeşkiyan ve eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili yarışıyor.
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