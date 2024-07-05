  1. İran
5 Tem 2024 11:23

Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan oyunu sandığa attı

Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan oyunu sandığa attı

Cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı.

İran’da 14. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Mesut Pezeşkiyan oyunu sandığa attı.

Seçimlerde Tebriz milletvekili Mesud Pezeşkiyan ve eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili yarışıyor.

News ID 1918277

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