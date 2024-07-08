Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vladimir Putin, Mesut Pezeşkiyan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti ve kendisine sorumlu hükümet görevinde başarılar diledi” ifadelerine yer verildi.

Her iki lider, birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıkladı

Sputnik'in haberine göre Putin ve Pezeşkiyan’ın iyi komşuluk ilişkilerinin yüksek seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

Her iki taraf da Rusya-İran arasındaki iyi komşuluk ilişkileri seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini daha da geliştirmek adına birlikte yakın bir çalışmaya hazır olduklarını teyit etti.