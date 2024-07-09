Pezeşkiyan Irak Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid bu görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Pezeşkiyan’ı tebrik ederek, kendisine hem yeni görevinde hem de iki dost ve kardeş ülke olan İran ve Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yolunda başarılar diledi.

Abdullatif Reşid İran ile Irak arasındaki ilişkileri derin, sağlam ve iki ülkenin çıkarlarına uygun olarak tanımladı ve ülkesinin bu ilişkileri sürdürmekten ve yeni dönemde daha fazla işbirliği için zemin hazırlamaktan yana olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise, Irak hükümetine tebrikleri için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve dini bağların iyi seviyede olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan bu ilişkilerin yeni dönemde iki ülkenin üst düzey yetkililerinin işbirliği ile daha fazla gelişmesini temenni etti.

Irak'a büyük önem verdiklerini belirten Pezeşkiyan, Irak cumhurbaşkanının Tahran-Bağdat ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabalarını takdir ederek, "İki ülkenin birçok alanda ilişkilerin derinleştirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi için uygun bir platform sağlayacak ortak görüş ve tutumları var” dedi.