Mısır Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi gönderdiği bir mesajda, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Abdülfettah es-Sisi, Pezeşkiyan’ın seçilmesinin İran halkının seçilmiş cumhurbaşkanının ülkesine hizmet etme becerisine olan güvenini gösterdiğini belirtti.

İran ve Mısır ulusları arasındaki iyi ilişkilere övgüde bulunan es-Sisi, Pezeşkiyan’a yeni görevinde sağlık ve başarılar diledi.

Pezeşkiyan 5 Temmuz Cuma günü gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak İran’ın 9’uncu cumhurbaşkanı seçildi.