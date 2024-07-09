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9 Tem 2024 08:16

Mısır Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Mısır Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi gönderdiği bir mesajda, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi gönderdiği bir mesajda, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Abdülfettah es-Sisi, Pezeşkiyan’ın seçilmesinin İran halkının seçilmiş cumhurbaşkanının ülkesine hizmet etme becerisine olan güvenini gösterdiğini belirtti.

İran ve Mısır ulusları arasındaki iyi ilişkilere övgüde bulunan es-Sisi, Pezeşkiyan’a yeni görevinde sağlık ve başarılar diledi.

Pezeşkiyan 5 Temmuz Cuma günü gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak İran’ın 9’uncu cumhurbaşkanı seçildi.

News ID 1918395

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