Afganistan'da Aşura matem etkinliği düzenlendi

Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte, dünyadaki Şii Müslümanlar, Hz. İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri için matem törenleri düzenliyor.

Bugün Afganistan'daki Herat kentinin Cebrail bölgesinde toplanan binlerce Müslüman ellerini göğüslerine vurarak Hazreti İmam Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela topraklarında çektiği acılarını paylaştı.

Kerbela olayı, 680 tarihinde (Hicri 61, 10 Muharrem) Hz. Muhammed’in (s.a.v) torunu Hz. İmam Hüseyin ve Emevi Devleti halifesi Yezid’in ordularının çarpışmasıdır. Bu olayda Hz. İmam Hüseyin şehit edilmiştir.