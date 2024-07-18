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18 Tem 2024 13:40

İşgalciler, Lübnan'da Cemaat-i İslami yetkilisine suikast düzenledi

İşgalciler, Lübnan'da Cemaat-i İslami yetkilisine suikast düzenledi

İşgal kuvvetleri, Lübnan'daki Cemaat-i İslami'nin bir yetkilisini Bekaa bölgesinde arabasını hedef alarak suikastla şehit etti.

İLKHA'da yer alan habere göre, Lübnan medyası, işgal rejimine ait bir insansız hava aracının bu sabah doğu Lübnan'ın Bekaa bölgesinde bir arabayı bombaladığını bildirdi.

Lübnan Haber Ajansı, araçta Lübnan'daki Cemaat-i İslami'nin liderlerinden Mahmud Cebbare'nin olduğunu ve suikastta şehit olduğunu aktardı.

İşgal kuvvetleri daha önce de Gazze Şeridi'ne karşı yürüttükleri soykırım savaşına paralel olarak Cemaat-i İslami üyelerinin yanı sıra Hizbullah ve Filistinli direniş gruplarından bazı kişilere de suikast düzenlemişti.

7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının ertesi gününden bu yana Hizbullah, Cemaat-i İslami'ye bağlı Fecr güçleri ve Filistinli gruplar, Filistin-Lübnan sınırında işgalcilere karşı operasyonlar yürütüyor.

News ID 1918614

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