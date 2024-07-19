Dünya genelinde sistem krizi: Türkiye de etkilendi

Dünya genelinde yaygın bir yazılım sorunu, havalimanları, bankalar ve hastaneler gibi kritik sektörlerde büyük kesintilere neden oldu. Sorunun Microsoft’un Azure bulut bilişim platformunu etkileyen bir teknik arızadan kaynaklandığı iddia ediliyor.

Sistemde yaşanan kriz nedeniyle dünya çapında havalimanları, bankalar, hastaneler ve diğer kritik altyapılar dahil olmak üzere birçok sektörde kesintilere neden oldu.

Havaalanlarında check-in, bagaj teslimi ve uçuş takip gibi işlemler aksadı. Bazı uçuşların iptal edilmesi veya gecikmesi söz konusu. ATM’ler ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri kullanılamadı. Hastaların elektronik kayıtlarına erişim zorlaştı.

İngiltere’nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News yayın yapamadı. Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X’te yaptığı açıklamada, “Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz” dedi.

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft’un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı.

Mesajda şöyle denildi:

“Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows’ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır” denildi.

ABD’li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı. Şirket, sosyal medya platformu X’te yayınladığı bir gönderide “Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor” dedi.

“Hizmet Bozulması” başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi.

İngiltere’nin sağlık rezervasyon sistemi sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkililerine göre şu an “çevrimdışı”.

Alman Borsası ise işlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi.

İsrail rejimi Sağlık Bakanlığı da şu açıklamayı yaptı: “Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor.”

Öte yandan, basına yansıyan haberlerde, ABD'deki çok sayıdaki havalimanının yanı sıra Almanya, İspanya ve Avustralya'daki havalimanlarında yaşanan teknik aksaklıklardan ötürü çok sayıda uçuşun yapılamadığı bildirildi.

Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu. Alınan bilgiye göre, Berlin varışlı halihazırdaki uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendiriliyor.

THY: Sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınıyor

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

Türk medyasına göre; THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Yazılım sorunları nedeniyle dünyanın en büyük üçüncü borsası Londra Menkul Kıymetler Borsas’nın (LSE) işletim sistemi çöktü ve işlemler durduruldu.

