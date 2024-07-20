Tunus'ta Kays Said cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan bir videoda Said "6 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığımı resmen açıklıyorum" dedi.

Kays Said, Ekim 2019'da cumhurbaşkanı seçildi.

25 Temmuz 2021'de başbakan ve meclis başbakanını görevden alan Kays Said, parlamentonun çalışmalarını dondurarak tüm yetkileri tekeline aldı.

Diğer adaylara yapılan sansür ve yasaklamalar seçimin şimdiden şeffaflığını sorgular hale getiriyor.

Tunus'ta Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreteri ve cumhurbaşkanı adayı Abdullatif el-Mekki'nin yaşadığı mahalle dışına çıkışına ve medyaya konuşmasına yasak getirilmişti.