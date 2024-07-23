Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da yapılacak

İran Meclisi Yönetim Kurulu Sözcüsü Alirıza Selimi, Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenin tarihinin belirlendiğini ifade ederek, "Yapılan planlara göre Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da öğleden sonra yapılacak" dedi.

Selimi ayrıca İslami Şura Meclisi milletvekillerinin, Salı sabahı cumhurbaşkanının yemin törenine konuk olan yabancı heyet ve yetkilileri karşılayacağını belirtti.

Mesut Pezeşkiyan 5 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak İran'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Leyla Ferahani