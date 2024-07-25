Ayetullah Hamanei'den İbranice mesaj

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin resmi hesabı, “X” platformunda Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Kongresi önünde yaptığı konuşmayla aynı zamana denk gelen İbranice bir gönderi yayınlandı.

Ayetullah Hamanei, paylaşımında "Direnişin gücü her geçen gün daha da belirginleşiyor. Askeri, siyasi ve ekonomik düzeyde Amerika Birleşik Devletleri tarafından temsil edilen devasa bir sistem, Hamas'la mücadelede Siyonistlerin arkasında duruyor ama harekete diz çöktürmeyi başaramadılar.” diye yazdı.