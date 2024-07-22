İran-Rusya ortak deniz tatbikatında havadan kurtarma operasyonu icra edildi 

2024 Hazar Denizi Güvenlik ve Kurtarma tatbikatında yangın söndürme operasyonu ardından havadan kurtarma ve yaralıların helikopterle sahile ulaştırılması operasyonu icra edildi

İran ve Rusya deniz kuvveterinin yer aldığı 2024 Hazar Denizi Güvenlik ve Kurtarma Tatbikatı bu sabah itibari ile başladı.

Tatbikatta Rusya ile birlikte senaryo gereği bir ticari gemide yangın çıktığı varsayılarak yangınla mücadele operasyonu icra edildikten sonra İran Deniz Kuvvetleri’ne ait AB-212 helikopteri ile havadan kurtarma ve yaralıların sahile ulaştırılması operasyonu gerçekleştirildi

Tatbikatın bu aşamasında, yanan gemiye ilişkin acil durum mesajının gönderilmesinin ardından, önce donanma helikopterleri tarafından operasyon alanı belirlenip arandı, ardından "Seper" savaş gemisi, bölgede konuşlu gemileri yangını söndürmek üzere görevlendirdi.

Muhabir: Leyla Ferahani