Tatbikata katılan gemiler denizdeki hedefleri başarıyla vurdu

2024 Hazar Güvenlik ve Kurtarma Tatbikatı Sözcüsü Abbas Hasani, bugün yağtığı açıklamada, "Tatbikatın gerçekleştirildiği bu aşamada, bu sabahtan itibaren Hazar Denizi'ndeki misyonun icra edileceği yere hareket eden İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun yüzen birlikleri, performanslarını gösterdi" dedi.

Abbasi şöyle devam etti: "Tatbikatın bu aşamasında tatbikata katılan birlikler, İran İslam Cumhuriyeti'nin füzeatar gemisi 'Sepehr' komutasında denizdeki su üstü hedeflerine belirlenen silahlarla personelin güvenliği sağlama konusundaki beceri düzeyini artırmak amacıyla atış yapıldı. Ayrıca bir sonraki aşamada, tatbikata katılan birliklerin taarruz formasyonlarının teşkili, İran İslam Cumhuriyeti Donanması'na ait helikopter ve İHA'lar ile bölgenin havadan gözetlenmesi ve izlenmesine uygun olarak gerçekleştirildi."

Abbas Hasani, "Ticari gemiler ve petrol tankerlerinin Hazar Denizi'nde seyir emniyetini sağlamak amacıyla İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri ile Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler arasında yapılan ortak tatbikatta koordinasyonun sağlanması, gelecekteki ortak tatbikatların tasarlanması, uygulanması ve bu tatbikatta askeri güçlerin dostluk ilişkilerinin derinleştirilmesi konusunda taraflarca kabul edilen bir yöntem izliyoruz." diye konuştu.