2024 Hazar Denizi Güvenlik ve Kurtarma Tatbikatı başladı

2024 Hazar Güvenlik ve Kurtarma Tatbikatı Sözcüsü Abbas Hasani, “Hazar Deniz kıyısındaki ülkelerin de katıldığı 2024 Hazar Denizi Güvenlik ve Kurtarma tatbikatı bu sabah itibari ile başladı” dedi.

2024 Hazar Güvenlik ve Kurtarma Tatbikatı Sözcüsü Abbas Hasani, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin "Paykan", "Derefsh", "Seper" füze botu gibi farklı türdeki İran gemilerinin yanı sıra iki AB-212 helikopteri ve Devrim Muhafızları Donanması’na ait Yüzer Birlik "Şehid Besir" ve dün İran karasularına giren Rus SB45 gemisinin de tatbikata katılacağını söyledi.

Sözcü Hasani ayrıca "Tatbikatta yangınla mücadele, havadan kurtarma ve yaralıların helikopterle sahile ulaştırılması ve hava ve deniz hedeflerine atış yapma icra edilecek" ifadesini kullanmıştı.

İran Deniz Kuvvetleri Operasyonlarından Sorumlu Komutan Yardımcısı Amiral Mustafa Taceddini, geçenlerde tatbikat ile lgili yaptığı açıklamada Hazar Denizi'nde gemi taşımacılığının güvenliğinin artırılmasının, ortak tatbikatın düzenlenmesindeki en önemli hedeflerden biri olduğunu vurgulamıştı.

Leyla Ferahani