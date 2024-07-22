İran-Rusya ortak deniz tatbikatı sona erdi

İran savaş gemileri ve bir Rus donanma gemisinin Hazar Denizi'nde gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatı sona erdi.

2024 Hazar Denizi Güvenlik ve Kurtarma adlı tatbikata SB-45 Rus gemisinin yanı sıra güdümlü füze destroyerleri Darafsh, Separ ve Paykan, iki AB-212 helikopteri, Devrim Muhafızları Donanması'ndan Şahid Basir gemisi DE dahil olmak üzere hem donanma gemileri hem de donanma uçakları katıldı.

Tatbikatta İran ve Rusya donanmalarının önceden hazırlanan bir senaryo çerçevesinde bir ticari gemideki yangını söndürme, tehlikede olan kişileri kurtarma ve sonuçları ortadan kaldırma pratiği gerçekleştirdi.

Hazar Denizi'ne kıyısı olan devletlerin temsilcilerinin deniz tatbikatında gözlemci olarak bulunduğunu ifade edildi.